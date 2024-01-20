اكتساح تام.. أرسنال يدمر كريستال بالاس بخماسية

اكتسح أرسنال منافسه كريستال بالاس بخماسية دون رد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

واستضاف أرسنال منافسه بالاس في ملعب الإمارات في الجولة 21 من المسابقة.

افتتح جابرييل ماجاليس أهداف المباراة في الدقيقة 11.

وأضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 39 سجل لياندرو تروسارد الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الرابعة ثم الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جابرييل مارتينيلي هدفين متتاليين ليتم حفلة أرسنال.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال لـ43 نقطة ليتساوى مع مانشستر سيتي الثاني ولكن للأخير مباراة أقل.

فيما يتصدر ليفربول الترتيب بـ45 نقطة.

أما بالاس فتجمد رصيده عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل أرسنال ومن ركلة ركنية أرسلها ديكلان رايس حولها جابرييل ماجاليس برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

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واصل أرسنال ضغطه ومن ركلة ركنية جديدة حولها جابرييل برأسية ارتطمت في الحارس دين هندرسون لتسكن الشباك لتعلن عن الهدف الثاني له ولفريقه.

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وأصبح ذلك الهدف هو العاشر الذي يسجله أرسنال من ركلة ركنية خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بواقع 10 مرات.

وطلب أرسنال الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة جابرييل خيسوس لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 59 سدد تروسارد كرة زاحفة سكنت المرمى ليعلن عن الهدف الثالث لأرسنال واستسلام تام من لاعبي بالاس.

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GOAL!!!



Leandro Trossard makes it 3-0 to Arsenal thanks to great distribution from Raya and a neat pass from Gabriel Jesus!#beINPL #AFC #CPFC #ARSCRY pic.twitter.com/ryh1ju8tRZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 20, 2024

هدأت وتيرة المباراة كثيرا بعد ذلك الهدف إلى أن جاء الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ففي الدقيقة الرابعة سدد مارتينيلي كرة زاحفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع.

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مارتينيلي ينهي المباراة بتسجيله الهدف الخامس لآرسنال في شباك كريستال بالاس#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_كريستال_بالاس pic.twitter.com/bfVns6fAUV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024

وبشكل مفاجئ وعقب دقيقة واحدة انفرد مارتينيلي بشكل مشابه لما حدث في الهدف الرابع وبالطريقة ذاتها أطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني له والخامس لأرسنال.