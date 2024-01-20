انتهت الإنجليزي - أرسنال (5) - (0) بالاس.. اكتساح
السبت، 20 يناير 2024 - 14:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الرابع في الترتيب بـ40 نقطة بالتساوي مع توتنام الخامس وللأخير مباراة أقل.
فيما يأتي بالاس في المركز الـ14 بـ21 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة بانتصار أرسنال برباعية دون رد.
ق90+5: جوووووووووول خاااامس لأرسنال عن طريق مارتينيلي.
ق90+4: جوووووول مارتينيلي يسجل الهدف الرابع لأرسنال.
ق59: جووووووول تروسارد يسجل الهدف الثالث لأرسنال.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
ق37: جوووووول ثاان لأرسنال برأسية من جابرييل.
ق30: مازال أرسنال متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
GOAL!!!
Gabriel heads home from a Declan Rice corner to open the scoring against Crystal Palace!#beINPL #AFC #CPFC #ARSCRY pic.twitter.com/C3oG1lTVCL— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 20, 2024
ق 11: جوووول جابريل يسجل الأول لأرسنال برأسية
بداية اللقاء