تشكيل أرسنال – هافيرتز أساسي.. وخيسوس يقود الهجوم ضد كريستال بالاس

السبت، 20 يناير 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس اليوم السبت في ملعب الإمارات في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

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في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافيرتز

في الهجوم: لياندرو تروسارد- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الترتيب بـ40 نقطة بالتساوي مع توتنام الخامس وللأخير مباراة أقل.

فيما يأتي بالاس في المركز الـ14 بـ21 نقطة.

أرسنال كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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