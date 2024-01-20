تشكيل أرسنال – هافيرتز أساسي.. وخيسوس يقود الهجوم ضد كريستال بالاس
السبت، 20 يناير 2024 - 13:42
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس اليوم السبت في ملعب الإمارات في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت
في الوسط: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافيرتز
في الهجوم: لياندرو تروسارد- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا
ويحتل أرسنال المركز الرابع في الترتيب بـ40 نقطة بالتساوي مع توتنام الخامس وللأخير مباراة أقل.
فيما يأتي بالاس في المركز الـ14 بـ21 نقطة.
نرشح لكم
اكتساح تام.. أرسنال يدمر كريستال بالاس بخماسية انتهت الإنجليزي - أرسنال (5) - (0) بالاس.. اكتساح جوارديولا: الأهلي استحق المركز الثالث في كأس العالم للأندية مؤتمر أرتيتا عن – التعاقد مع مهاجم.. وفترة الراحة والانطلاقة السيئة تعليق من كلوب عن إصابة صلاح ضد غانا: تحدثت معه مدرب برينتفورد يكشف موقف توني من المشاركة بعد انتهاء الإيقاف أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي تليجراف: كارثة جديدة لنيوكاسل.. انتهاء موسم جولينتون بسبب الإصابة