فيلم في الجول - معجزة الجنرال 98.. الجوهري "بيه" ضد الجميع
السبت، 20 يناير 2024 - 01:53
كتب : أحمد أباظة أحمد العريان محمد مصطفى
بينما يسعى منتخب مصر للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا من جديد، نقدم لكم حكاية البطولة الأصعب على الإطلاق، والكأس الأغلى بين 7 توج بها الفراعنة.
بلا دعم، بلا ملابس، بلا مكافآت وبلا أدنى حظوظ فعلية.. صنع الراحل محمود الجوهري وجهازه الفني المكون من فتحي مبروك وعلاء نبيل وفكري صالح، وسمير عدلي المدير الإداري، معجزة بكل المقاييس.
من رحلة عبر الأحياء القديمة والمقابر لصناعة ملابس المنتخب أمام تجاهل رئيس الوزراء، مرورا بمقر إقامة لا يصلح آدميا، وصولا إلى خنازير اقتحمت معسكر المنتخب على حين غرة.
كل هذه التفاصيل وأكثر تجدونها في فيلم في الجول.. معجزة الجنرال.
video:1
نرشح لكم
بن سبعيني: قفوا مع محرز بدلا من انتقاده في الأوقات الصعبة كرنفال أمم إفريقيا - كان على أعتاب مانشستر يونايتد.. كامارا رجل مباراة غينيا وجامبيا بن ناصر: مواجهة بوركينا فاسو مهمة ولكن عقارب بلا سم أمم إفريقيا - سونج يعترف: السنغال كانت أفضل من الكاميرون.. ومواجهة جامبيا نهائي مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في غياب صلاح قبل لقاء كاب فيردي أمم إفريقيا - أليو سيسيه: يتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن أمم إفريقيا - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة صلاح ومدة غيابه