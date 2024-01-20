فيلم في الجول - معجزة الجنرال 98.. الجوهري "بيه" ضد الجميع

السبت، 20 يناير 2024 - 01:53

كتب : أحمد أباظة أحمد العريان محمد مصطفى

معجزة الجنرال

بينما يسعى منتخب مصر للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا من جديد، نقدم لكم حكاية البطولة الأصعب على الإطلاق، والكأس الأغلى بين 7 توج بها الفراعنة.

بلا دعم، بلا ملابس، بلا مكافآت وبلا أدنى حظوظ فعلية.. صنع الراحل محمود الجوهري وجهازه الفني المكون من فتحي مبروك وعلاء نبيل وفكري صالح، وسمير عدلي المدير الإداري، معجزة بكل المقاييس.

من رحلة عبر الأحياء القديمة والمقابر لصناعة ملابس المنتخب أمام تجاهل رئيس الوزراء، مرورا بمقر إقامة لا يصلح آدميا، وصولا إلى خنازير اقتحمت معسكر المنتخب على حين غرة.

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كل هذه التفاصيل وأكثر تجدونها في فيلم في الجول.. معجزة الجنرال.

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