بن سبعيني: قفوا مع محرز بدلا من انتقاده في الأوقات الصعبة

السبت، 20 يناير 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

رامي بن سبعيني - الجزائر - السنغال

دافع رامي بن سبعيني مدافع منتخب الجزائر عن زميله رياض محرز بعد الانتقادات التي تعرض لها على خلفية أدائه في مباراة محاربي الصحراء الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا.

رامي بن سبعيني

النادي : بوروسيا دورتموند

رياض محرز

النادي : الأهلي

الجزائر
كأس الأمم الإفريقية

وقال بن سبعيني في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "لست هنا من أجل الحديث عن محرز، هناك مدرب هو من يحكم على حالة اللاعب".

وأضاف "أقول لهم فقط أن علينا الوقوف مع بعضنا البعض، خاصة في الأوقات الصعبة مثل التي نمر بها الآن".

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واختتم "أطلب منهم مساندة رياض وكل اللاعبين، ولا يجب أن ننسى ما قدمه محرز للمنتخب الوطني".

وتعادل منتخب الجزائر مع أنجولا بهدف لكل فريق في أولى جولات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا بوركينا فاسو وموريتانيا.

ويستمر مشوار الجزائر بمواجهة بوركينا فاسو في الرابع عصر السبت 20 يناير.

ويبحث منتخب الجزائر عن اللقب الثالث في تاريخه، بعد 1990 في الديار و2019 في مصر.

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