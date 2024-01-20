كرنفال أمم إفريقيا - كان على أعتاب مانشستر يونايتد.. كامارا رجل مباراة غينيا وجامبيا

فاز أجيبو كامارا نجم منتخب غينيا بجائزة رجل مباراة بلاده أمام جامبيا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وسجل كامارا هدف بلاده الوحيد في الدقيقة 69 ليمنحها انتصارا قربها عمليا من الأدوار الإقصائية، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال المتصدر، و3 نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

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ولد في مدينة كوناكري الغينية بأكاديمية كرة القدم قبل أن ينضم في 2017 لفريق إليفانت دي كولي الغيني.

في 2019 شاهده كشاف من فريق ليل الفرنسي وبالفعل ضمه لفريق الناشئين، وتمكن من الحصول على مركز أساسي في الفريق الرديف وشارك في دوري أبطال أوروبا للشباب.

استدعاه كريستوفر جالتييه مدرب ليل في ذلك التوقيت لمباراة واحدة في كأس فرنسا وشارك ضد ديجون ولكن لم يشارك في أي دقيقة بالدوري والذي توج به ليل.

عقب الموسم رفض الاستمرار وتوقيع عقد جديد مع ليل وانضم لأولمبياكوس ليلعب بجوار شقيقه مادي كامارا لاعب الفريق اليوناني.

بعض التقارير الإنجليزية كانت قد أشارت لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الشقيقين دفعة واحدة من أولمبياكوس ولكن الصفقة لم تتم، ويقضي الموسم الحالي معارا لفريق أتروميتوس.

لعب مع جميع الأعمار السنية لمنتخب غينيا وشارك في كأس العالم تحت 17 عاما.

كما شارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في المغرب وحصل فيها منتخب غينيا على المركز الرابع وفشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

كامارا يفتتح التسجيل لغينيا#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023pic.twitter.com/amKrjyA5L4

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024

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