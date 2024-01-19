التشكيل - بارو يقود هجوم جامبيا.. وواعد برشلونة السابق في وسط غينيا

أعلن كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا عن تشكيل فريقه لمواجهة جامبيا في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد إيلايتش موريبا جوهرة برشلونة السابقة ولاعب خيتافي الحالي في صفوف غينيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتيه - جوليان جانفييه - مختار دياكابي - إيسياجا سيلا

خط الوسط: إيلايتش موريبا - عبد الله توريه - مورجان جيلافوجي - أجيبو كامارا - سيكو سيلا

خط الهجوم: محمد بايو

أما تشكيل جامبيا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: بوباكار جاي

خط الدفاع: سعيدي جانكو - جيمس جوميز - عمر كولي - جاكوب ميندي

خط الوسط: نوا سونكو سوندبرج - إبريما داربو

أمامهما: إبريما كولي - لامين جالو - أليو فاديرا

خط الهجوم: موسى بارو

وتحتل السنغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها على الكاميرون.

ويتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الكاميرون، حيث تعادلا 1-1 في الجولة الأولى.

فيما يتذيل منتخب جامبيا المجموعة بلا نقاط بعد الخسارة أمام السنغال 3-0 في المباراة الأولى.