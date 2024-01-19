الأهلي وزد على منصات التتويج في جلوب سوكر 2023

تواجدت مصر على منصة التتويج في حفل جوائز جلوب سوكر 2023 والذي أقيم في الإمارات، بتتويج الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط وزد كأفضل أكاديمية في الشرق الأوسط.

وحصد البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 جوائز مختلفة، فيما فاز إرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في 2023.

وتسلم محمود الخطيب رئيس الأهلي الجائزة، وقال عقب التتويج بالجائزة: "أهدى هذه الجائزة للعامري فاروق الذي يمر بأزمة صحية كبيرة وأتمنى له الشفاء".

ومن جهة أخرى تسلم سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الجائزة، وهي الثانية للنادي بعد 2021 حيث سبق له الفوز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في إفريقيا.

وشهد الحفل أيضا إدلاء كريستيانو رونالدو بتصريحات قوية عقب التتويج. (طالع التفاصيل)

وإليكم جميع الجوائز 2023 من حفل جلوب سوكر

حصد نادي زد جائزة أفضل أكاديمية في الشرق الأوسط.

🏆 Congratulations to ZED FC for winning the BEST MIDDLE EAST ACADEMY Globe Soccer Award 👏 pic.twitter.com/gpiRGXFXdh — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

جود بيلينجهام حصد جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2023.

الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تحصد جائزة أفضل لاعبة لعام 2023.

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط لعام 2023.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري: سعداء بتتويجنا بجائزة #جلوب_سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وأشكر دولة الإمارات على هذا الحفل الرائع#SSC | #GlobeSoccer pic.twitter.com/0YPMKd3suZ — SSC (@ssc_sports) January 19, 2024

البرتغالي جورج مينديش أفضل وكيل لاعبين في 2023.

الإيطالي كريستيانو جينتولي أفضل مدير رياضي في 2023.

البرازيلي إيدرسون مورايش أفضل حارس مرمى في 2023.

الإسباني رودري أفضل لاعب وسط في 2023.

برشلونة أفضل فريق سيدات في العالم لعام 2023.

الإنجليزي جون تيري يحصد جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب في 2023.

البرازيلي كاسيميرو يحصد جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب في 2023.

الأرجنتيني ليونيل سكالوني يحصد جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب في 2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي أفضل نادٍ في العالم في 2023.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2023.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يحصد جائزة مارادونا كأفضل هداف في 2023.

الإسباني بيب جوارديولا يحصد جائزة أفضل مدرب في 2023.

الإماراتي خلدون مبارك أفضل رئيس نادٍ في العالم (مانشستر سيتي) لعام 2023.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير في 2023.

النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في العالم لعام 2023.