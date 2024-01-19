رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي.. سيصبح بين أفضل ثلاثة في العالم

انهال كريستيانو رونالدو قائد النصر بالإشادة على الدوري السعودي مؤكدا أنه أفضل من نظيره الفرنسي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وتحدث رونالدو في حفل جائزة جلوب سوكر المقام اليوم الجمعة في دبي في الإمارات ردا على سبب انتقاله للدوري السعودي قائلا: "فكرت الأمر مهم لي ولم لا أعطي فرصة أخرى في بلد آخر وأنا قادر على ذلك، لست مغرورا لكنني قلت قبل سنة أن العالم وكرة القدم تتغير وأنا سعيد في السعودية، هناك الكثير من المدربين واللاعبين ممن يأتون إليه".

وواصل "أنا سعيد جدا مع النصر، إنه انتقال رائع، السعودية تتطور، الأمر يحتاج لبعض الوقت لكن خطوة بخطوة سوف يصبح في أعلى المستويات، أعتقد أن الدوري السعودي سيكون بين أفضل ثلاثة دوريات في العالم وكل السعوديين سيشعرون بالفخر".

وأتم رونالدو "الدوري السعودي ليس أسوأ من الدوري الفرنسي، الدوري السعودي به تنافسية أكبر من الفرنسي، أستطيع قول ذلك بعد سنة واحدة فقط قضيتها في السعودية، نحن أفضل من الدوري الفرنسي الآن".

وتوج رونالدو مع النصر بكأس العرب خلال الموسم ونصف الذي قضاه رفقة الفريق السعودي

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