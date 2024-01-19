رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي.. سيصبح بين أفضل ثلاثة في العالم

الجمعة، 19 يناير 2024 - 17:58

كتب : رامي جمال

كريستيانو رونالدو - النصر

انهال كريستيانو رونالدو قائد النصر بالإشادة على الدوري السعودي مؤكدا أنه أفضل من نظيره الفرنسي.

وتحدث رونالدو في حفل جائزة جلوب سوكر المقام اليوم الجمعة في دبي في الإمارات ردا على سبب انتقاله للدوري السعودي قائلا: "فكرت الأمر مهم لي ولم لا أعطي فرصة أخرى في بلد آخر وأنا قادر على ذلك، لست مغرورا لكنني قلت قبل سنة أن العالم وكرة القدم تتغير وأنا سعيد في السعودية، هناك الكثير من المدربين واللاعبين ممن يأتون إليه".

وواصل "أنا سعيد جدا مع النصر، إنه انتقال رائع، السعودية تتطور، الأمر يحتاج لبعض الوقت لكن خطوة بخطوة سوف يصبح في أعلى المستويات، أعتقد أن الدوري السعودي سيكون بين أفضل ثلاثة دوريات في العالم وكل السعوديين سيشعرون بالفخر".

أخبار متعلقة:
حوار – زيزو يكشف عن أكثر لاعب تمنى مزاملته.. وشيء كاد يغير مسيرته ومطالبته بالانتقال للأهلي مؤتمر أرتيتا عن – التعاقد مع مهاجم.. وفترة الراحة والانطلاقة السيئة أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي: محرز ينتقد دائما.. وتوقيت مباراة بوركينا سيء

وأتم رونالدو "الدوري السعودي ليس أسوأ من الدوري الفرنسي، الدوري السعودي به تنافسية أكبر من الفرنسي، أستطيع قول ذلك بعد سنة واحدة فقط قضيتها في السعودية، نحن أفضل من الدوري الفرنسي الآن".

وتوج رونالدو مع النصر بكأس العرب خلال الموسم ونصف الذي قضاه رفقة الفريق السعودي

.

رونالدو النصر الدوري السعودي الدوري الفرنسي
نرشح لكم
تقرير: مورينيو على رأس أولويات الشباب السعودي جيرارد مستمر مع الاتفاق السعودي حتى 2027 أثليتك: جيرارد يوافق على تمديد عقده مع الاتفاق الرياضية: ناديان فرنسيان والشباب في صراع من أجل استعارة فوفانا الشباب يطلب مشاركة بنزيمة وميتروفيتش وفيرمينو في صفوفه أمام روما سالم الدوسري: نشارك في كأس آسيا من أجل التتويج باللقب فقط ذا أثليتك: توصل هيندرسون لاتفاق مع ناديه بالرحيل عن الدوري السعودي مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين
أخر الأخبار
خبر في الجول - عودة يقرر رحيل 3 لاعبين عن صفوف المقاولون 19 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - أليو سيسيه: يتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن 35 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة صلاح ومدة غيابه 45 دقيقة | كوت ديفوار 2023
السوبر الإيطالي - إنتر يصعق لاتسيو بثلاثية ويحجز موعدا في النهائي ضد نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
أبو العلا يكشف سبب تأجيل قرار مشاركة صلاح في أمم إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
كأس آسيا - إيران رابع المتأهلين لثمن النهائي.. وإندونيسيا تصدم باليابان ساعة | آسيا
كرة يد - طريق مصر.. تونس تلحق بركب المتأهلين لربع نهائي أمم إفريقيا ساعة | كرة يد
كرنفال أمم إفريقيا - حرم ليفربول من الدوري الذهبي.. سار رجل مباراة السنغال والكاميرون ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 3 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 4 تعليق من محمد قدوس على صلاح