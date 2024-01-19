خبر في الجول - عمرو السيسي يقترب من سيراميكا كليوباترا.. وقيمة الصفقة

الجمعة، 19 يناير 2024 - 18:45

كتب : عمرو نبيل حامد وجدي

هدف عمرو السيسي - الزمالك × الإسماعيلي

اقترب عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك من الانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب عمرو السيسي في صفوف الزمالك منذ الموسم الماضي قادما من طلائع الجيش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا اقترب من الحصول على خدمات عمرو السيسي لاعب الزمالك مقابل 14 مليون جنيه.

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اللاعب تلقى عرضا من زد لكنه بات قريبا من الانتقال لسيراميكا كليوباترا خلال الساعات المقبلة.

ولعب عمرو السيسي 8 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالي لكنه لم يسجل أو يصنع.

لاعب الوسط صاحب الـ29 عاما شارك في 36 مباراة مع الزمالك وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ عمرو السيسي مسيرته مع فريق النجوم ثم انتقل لطلائع الجيش في صيف 2019 قبل الانتقال لنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تخلى عن خدمات محمد عبد الغني الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

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الزمالك سيراميكا كليوباترا عمرو السيسي
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