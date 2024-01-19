صورة في الجول – خطاب فيفا إلى اتحاد الكرة لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

الجمعة، 19 يناير 2024 - 13:49

كتب : أحمد الخولي

جمهور الزمالك

تسلم اتحاد الكرة المصري خطابا من نظيره الدولي "فيفا" أبلغه فيها رسميا برفعه لعقوبة المنع من القيد عن الزمالك.

وأوضح فيفا في خطابه أنه يطلب من اتحاد الكرة رفع عقوبة المنع من القيد بشكل فوري عن الزمالك بعد الوفاء بكافة التزاماته والغرامات الموقعة عليه وأبرزها لصالح نادي سبورتنج لشبونة بسبب مستحقات انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وذكر فيفا أن رفع العقوبة يتعلق بتلك القضية ولا يخل بأي عقوبة مماثلة من قضية أخرى.

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كما طلب فيفا في الخطاب المرسل منه نسخة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم وعليه إيفادها لنادي سبورتنج لشبونة تأكيد أن الزمالك أوفى بكل شيء خلال ستة أيام من تاريخ تسلمه للقرار.

وأكد الخطاب أنه حال حدوث أي شيء يثبت أن الزمالك لم يقدم معلومات دقيقة بشأن الإيفاء بالتزاماته المتأخرة فإنه يمكن إعادة الحظر أو فرض إجراءات تأديبية إضافية.

أما في حال عدم تلقي أي رد من سبورتنج لشبونة فإنه سيتم رفع العقوبة عن المالك وسيتم افتراض أن الزمالك سدد التزاماته المالية بالكامل.

يذكر أن الزمالك أعلن أمس الخميس رفع عقوبة منعه من القيد بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

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وجاء بيان الزمالك كالتالي:

"بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

ويعلن المجلس إنه قد انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخري، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم بمواصلة العمل على إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخري الي منصات التتويج كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط وإفريقيا".

الزمالك سبورتنج لشبونة
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