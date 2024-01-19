أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي: محرز ينتقد دائما.. وتوقيت مباراة بوركينا سيء

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن لاعبه رياض محرز دائما ينتقد ومن في الجزائر يعرض الأشخاص الذي يفعلون ذلك.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة منافسه بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال المدير الفني الجزائري في المؤتمر الصحفي: "محرز ينتقد دائما وهذا ليس من الآن فقط بل منذ وقت طويل".

وأضاف "محرز يقدم أفضل مستوى له مع المنتخب ومع ذلك ينتقد، في الجزائر يعرفون من ينتقده، فهو بطل أوروبا رفقة مانشستر سيتي الموسم الماضي".

وتابع "الانتقادات لن تؤثر علينا أبدا وسنواصل العمل".

وأوضح "لا ندع الإحصائيات تشغلنا، بالتأكيد الأرقام شيء مهم ولكن لا نفكر فيها".

وحذر منتخب بلاده قائلا: "بوركينا فاسو منتخب قوي للغاية وأظهر ذلك في المباراة الماضية ضد موريتانيا، ولذلك المباراة ستكون صعبة وتوقيت المباراة سيء".

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأنهى حديثه "ثالث مناسبة التي يتم فيها سؤالي عن كأس الأمم الإفريقية الماضية 2021، لا نبكي على الماضي ولا يأتي في أذهاننا ولدينا الخبرة للعودة مرة أخرى".

وخرج منتخب الجزائر من كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في الكاميرون من دور المجموعات إذ تذيل مجموعته بنقطة واحدة.

ويحتل منتخب الجزائر الآن وصافة مجموعته بنقطة واحدة بالتساوي مع الثالث أنجولا، ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة بـ3 نقاط، وتتذيل موريتانيا بدون نقاط.