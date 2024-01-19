دوري المحترفين - التجربة الـ13.. القناة يعين أحمد العجوز مديرا فنيا للفريق

الجمعة، 19 يناير 2024 - 14:13

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الإسماعيلي - أحمد العجوز

أعلن نادي القناة برئاسة محمد لطفي تعيين أحمد العجوز مديرا فنيا لقيادة للفريق في الفترة المقبلة في دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن تكون أول مباراة رسمية للعجوز مع فريقه الجديد يوم الإثنين المقبل ضد فريق السكة الحديد على ملعب الأخير بالقاهرة.

وستجمعهما المباراة في الجولة الـ18 ضمن منافسات دوري المحترفين.

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وقبل مجلس إدارة نادي القناة استقالة المدير الفني السابق للفريق سامر عبد الرحمن.

وحرصت إدارة النادي على توجيه خالص الشكر والتقدير لسامر عبد الرحمن على الجهد الكبير الذي بذل من جانبه طوال المرحلة السابقة.

ويحتل القناة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة.

وتعد هذه هي التجربة الـ13 للعجوز ما بين مدير فني دائم ومؤقت ومختلف الفئات السنية ومساعد، فقاد الإسماعيلي 7 مرات من قبل، والمنيا وطلائع الجيش والرجاء والمريخ وشباب الخليل الفلسطيني.

تغييرات في المدربين حتي الأن في دوري المحترفين:

1-محمد حليم بدلا من حسام عبدالعال في نادي راية

2- نادر السيد بدلا من سعيد عبدالعزيز في نادي النجوم

3- محمد شرف بدلا من حسن عبدالمنعم في النصر للتعدين

4-هشام زكريا بدلا من حمدي حمدان في أسوان

5-شاكر عبد العال مؤقتا بدلا من نادر السيد في النجوم ثم تعيين محمد جودة مديرا فنيا

6-استقالة محمد حامد من بروكسي وقيادة احمد سمير مباراة ثم عودة محمد حامد

7-استقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة وتعيين حسام عبد العال

8-استقالة عصام شعبان من جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح

9-استقالة أحمد عيد عبد الملك من لافيينا وتعيين عبد الباقي جمال

10-استقالة جمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا ثم عودة جمعة مشهور مرة اخرى

11-استقالة محمد جودة من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد شرف

12-استقالة مصطفي عبد الفتاح من جمهورية شبين وتعيين ابو العنين شحاته

13-استقالة عثمان احمد من مكادي وتعيين محمد صلاح

14-استقالة محمد شرف من النصر للتعدين وتعيين عطية صابر

15-استقالة أيمن الجمل من دكرنس وتعيين علاء نوح

16-استقالة جمعة مشهور من المصرية للاتصالات وي وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا

17-استقالة محمد شرف من النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا

18-استقالة أيمن المزين من تدريب أبو قير للأسمدة وتعيين محمد عطية

19-استقالة علاء نوح من تدريب دكرنس وتعيين حسن موسى

20- استقالة عبد الباقي جمال من لافيينا وتعيين أحمد صلاح

21- هاني العقبي يقود فريق وي بدلا من ممدوح عبد الحي المؤقت

22- أحمد عيد عبد الملك بدلا من حسام عبد العال في غزل المحلة

23- استقالة سامر عبد الرحمن من تدريب القناة وتعيين أحمد العجوز

الإسماعيلي أحمد العجوز القناة دوري المحترفين
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