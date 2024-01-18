صلاح يخرج مصابا من لقاء مصر وغانا.. وقدوس يهز شباك الفراعنة

خرج محمد صلاح قائد منتخب مصر من مباراة الفراعنة ضد غانا مصابا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويواجه منتخب مصر منافسه غانا اليوم الخميس في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول سقط صلاح مصابا بدون تدخل من أحد وطلب الاستبدال بسبب شكوى فيما يبدو في العضلة الخلفية.

وشارك مصطفى فتحي بدلا من صلاح.

لحظة إصابة محمد صلاح وخروجه من المباراة #AFCON2023 pic.twitter.com/CPJMpKH26j — FilGoal (@FilGoal) January 18, 2024

لكن بعد ذلك التبديل بـ53 ثانية فقط سجل محمد قدوس الهدف الأول لغانا بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم لفريقه بهدف دون رد.

يذكر أن منتخب مصر تعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق إيجابيا بهدفين لكل منهما.

فيما خسر منتخب غانا من كاب فيردي بهدفين لهدف.

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