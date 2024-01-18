خبر في الجول - بعد حل أزمة القيد.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم عبد الرحمن أسامة

الخميس، 18 يناير 2024 - 19:44

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن أسامة شيكا - طارق حامد - مصطفى فتحي - الزمالك - الإنتاج الحربي

أتم نادي الزمالك اتفاقه لضم عبد الرحمن أسامة "شيكا" لاعب طلائع الجيش.

وأعلن الزمالك منذ قليل نهاية أزمة إيقاف القيد بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيوقع على عقد يمتد لمدة 4 مواسم، بعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية مع النادي.

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ويتبقى توصل الزمالك لاتفاق مع الإنتاج الحربي المعار منه لطلائع الجيش لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

لاعب الوسط البالغ 24 عاما قضى المواسم الماضية معارا من الإنتاج الحربي لطلائع الجيش.

وحال إتمام التعاقد سيكون شيكا أول صفقات الزمالك عقب فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية.

وخاض لاعب الوسط 10 مباراة الموسم الجاري في الدوري سجل 2 وصنع 1.

وإجمالا مع طلائع الجيش شارك في 54 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.

وبقميص الإنتاج الحربي خاض 41 مباراة سجل 2 وصنع 3.

وكان شيكا قريبا الصيف الماضي من الانتقال لصفوف فاركو لم يتم التعاقد.

وأصيب في مباراة أسوان خلال شهر يناير الماضي بقطع في وتر أكيليس ما أنهى موسمه مبكرا.

سبق أن انضم لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب وشارك في الفوز على البرازيل وديا آنذاك.

الزمالك الإنتاج الحربي طلائع الجيش عبد الرحمن أسامة
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