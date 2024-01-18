الزمالك يعلن حل أزمة إيقاف القيد

الخميس، 18 يناير 2024 - 18:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

وينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع إيقاف القيد من أجل إبرام التعاقدات.

وجاء بيان النادي

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"بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

ويعلن المجلس إنه قد انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخري، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم بمواصلة العمل على إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخري الي منصات التتويج كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط وإفريقيا".

وبذلك يحق للأبيض إجراء التعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز صفوفه.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.

وأعلن النادي في وقت سابق إنه من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

الزمالك حل أزمة إيقاف القيد
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