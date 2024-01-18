عمرو أدهم: سوينا 90% من الغرامات.. والزمالك الآن ليس عليه عقوبة تمنعه من القيد

أوضح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك كيف تحرك النادي لحل أزمة إيقاف القيد، والموعد المنتظر لوصول خطاب فيفا الرسمي.

وأعلن النادي حل أزمة القيد عبر بيان رسمي منذ قليل. (طالع التفاصيل)

وقال أدهم عبر قناة الزمالك: "تسلمنا النادي وكان هناك 14 قضية مختلفة ضدنا أمام فيفا والمحاكم الرياضية الدولية، والقضية الأشهر لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي واستمرت 7 سنوات وبسببها تم إيقاف القيد".

وأكمل "لتوضيح الأمر، أي قرار يصدر من فيفا بحكم مالي، إذا لم نسدد خلال 45 يوما يتم إيقاف النادي عن قيد اللاعبين الجدد، وعند التسديد يتم فتح باب القيد، والنادي تخلف عن الدفع في 14 قضية ما تسبب في إيقاف القيد، لكن المشكلة الأكبر كانت سبورتنج لشبونة لأنها الغرامة الأكبر بقيمة 2.5 مليون دولار".

وأردف "هناك بعض الأندية وافقت على التفاوض والبعض وافق على التسوية، 90% من حجم الغرامات تم تسويتها بالفعل".

وشدد "الزمالك الآن ليس عليه غرامة أو عقوبة تمنعه من القيد".

وأوضح "أنهينا الإجراءات المالية وأبلغنا فيفا والأطراف المستحقة، وننتظر خطابا من فيفا بتسوية القضايا ورفع عقوبة إيقاف القيد عن الزمالك، ومن المنتظر وصول خطاب فيفا يوم الإثنين المقبل".

وأكمل "اتفقنا مع الأطراف الأخرى على التقسيط والتسوية، ولا يوجد ما يمنع الزمالك عن قيد لاعبين جدد، وخلال الأيام المقبلة سيسمع جمهور الزمالك أخبارا سعيدة لتدعيم الفريق".

وأتم "أوجه رسالة لجمهور الزمالك، نعمل لإسعاده وأطلب منهم الصبر والثقة في أعضاء مجلس الإدارة ولن نخذل جمهور أو أعضاء الجمعية العمومية للنادي".

وجاء بيان النادي

"بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

ويعلن المجلس إنه قد انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخري، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم بمواصلة العمل على إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخري الي منصات التتويج كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط وإفريقيا".

وبذلك يحق للأبيض إجراء التعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز صفوفه.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.

وأعلن النادي في وقت سابق إنه من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.