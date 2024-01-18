تشكيل فلسطين – تامر صيام يقود هجوم الفدائي ضد الإمارات

يقود تامر صيام وسط فلسطين ضد الإمارت، فيما يحرس رامي حمادة المرمى.

أعلن مكرم دبدوب مدرب فلسطين، تشكيل فريقه لمواجهة الإمارات بعد قليل في كأس آسيا.

تشكيل فلسطين شهد تواجد تامر صيام في الوسط، فيما يبدأ زياد قندير بجانب عدي الدباغ في الهجوم.

ويتواجد محمد صالح في الدفاع بجانب مصعب البطاط.

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حارس: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط – ميلاد تيرميناني – محمد صالح – كاميلو سالدانيا.

الوسط: تامر صيام – عدي خروب – محمد راشد – محمد أبو وردة.

الهجوم: زياد قندير – عدي الدباغ.

من جهة أخرى، أعلن باولو بينتو مدرب الإمارات، تشكيل فريقه لمواجهة فلسطين.

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حارس: خالد عيسى.

الدفاع: خالد الظنخاني – خليفة الحمادي – بدر ناصر – عبد الله إدريس.

الوسط: عبد الله رمضان – ماجد راشد.

أمامهما: كايو كانيدو – علي صالح – فابيو دي ليما.

الهجوم: سلطان عادل.

ويلتقي منتخب فلسطين مع نظيره الإماراتي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا.