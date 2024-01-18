خبر في الجول - عرضان لـ المصري للتعاقد مع إيتوجا

تلقى النادي المصري عرضين للتعاقد مع الكاميروني فرانك إيتوجا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب إيتوجا في صفوف المصري منذ صيف 2022 قادما من أشانتي كوتوكو الغاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري تلقى عرضين للتعاقد مع الكاميروني فرانك إيتوجا.

وعلم أن الجونة وناد أوروبي يرغبان في ضم المهاجم الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المصري سيحسم مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة في ظل رغبته في إعادة قيد الجزائري عبد الرحيم دغموم الذي رفع اسمه بداية الموسم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الكاميروني البالغ 22 عاما شارك بقميص المصري في 13 مباراة وسجل هدفين.

اللاعب ابتعد لفترة عن صفوف المصري بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في العين بعدما عانى من انفصال في الشبكية في إحدى عينيه. (طالع التفاصيل)

وسبق وأن حصد إيتوجا لقب الدوري الغاني مع أشانتي كوتوكو، وكان أفضل لاعب صاعد في المسابقة في الموسم قبل الماضي.