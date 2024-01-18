أمم إفريقيا - نجم غانا ينفعل على صحفي: انتقدنا حين نودع البطولة

انفعل جوردان أيو نجم غانا على أحد الصحفيين الغانيين الذين شككوا في موقف فريقه بأمم إفريقيا بعد مباراة واحدة فقط، وذلك قبل لقاء مصر في الجولة الثانية.

ويلتقي منتخب مصر مع غانا الخميس في العاشرة مساءً ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال أيو ردا على سؤال أحد الصحفيين: "هل خرجنا من أمم إفريقيا بعد؟ مازلنا في المسابقة".

وأضاف "عندما نودع المسابقة، يمكنك التحدث والانتقاد".

يذكر أن منتخب غانا، الذي حقق اللقب 4 مرات، ودع نسخة 2021 من الدور الأول.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، فيما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل النجوم السوداء الترتيب بدون رصيد.

في الجولة الثالثة سيلعب الفراعنة ضد كاب فيردي، ويلعب المنتخب الغاني ضد موزمبيق.

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