أمم إفريقيا - نجم غانا ينفعل على صحفي: انتقدنا حين نودع البطولة

الخميس، 18 يناير 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

جوردان أيو - غانا - جزر القُمر

انفعل جوردان أيو نجم غانا على أحد الصحفيين الغانيين الذين شككوا في موقف فريقه بأمم إفريقيا بعد مباراة واحدة فقط، وذلك قبل لقاء مصر في الجولة الثانية.

ويلتقي منتخب مصر مع غانا الخميس في العاشرة مساءً ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال أيو ردا على سؤال أحد الصحفيين: "هل خرجنا من أمم إفريقيا بعد؟ مازلنا في المسابقة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - الركراكي: لهذه الأسباب أشركت لاعب بيراميدز ضد تنزانيا مرموش: لا نستطيع تقديم وعود بالحصول على كأس إفريقيا الرياضية: ناديان فرنسيان والشباب في صراع من أجل استعارة فوفانا نجم غانا السابق: البطولة خادعة.. ولا بديل عن الفوز أمام مصر الشباب يطلب مشاركة بنزيمة وميتروفيتش وفيرمينو في صفوفه أمام روما

وأضاف "عندما نودع المسابقة، يمكنك التحدث والانتقاد".

يذكر أن منتخب غانا، الذي حقق اللقب 4 مرات، ودع نسخة 2021 من الدور الأول.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، فيما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل النجوم السوداء الترتيب بدون رصيد.

في الجولة الثالثة سيلعب الفراعنة ضد كاب فيردي، ويلعب المنتخب الغاني ضد موزمبيق.

مصر غانا أمم إفريقيا 2023 جوردن أيو
نرشح لكم
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل أمم إفريقيا - رغم فرصتهم في التأهل.. إقالة مدرب منتخب كوت ديفوار أمم إفريقيا - عيسى ماندي: الأخطاء التحكيمية أثرت علينا ولكن أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية تقارير: بلماضي أخبر لاعبي الجزائر بتقديم استقالته الضحية الثانية.. إقالة مدرب غانا مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا
أخر الأخبار
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع 6 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي 19 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل 37 دقيقة | كوت ديفوار 2023
العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري 40 دقيقة | الوطن العربي
مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال 55 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة - رائعة علي فوزي تقود إنبي لربع النهائي.. وسيراميكا يتعادل مع الداخلية ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0) (1) سموحة وفيوتشر (1) (0) بلدية.. جووول للموج الأزرق ساعة | الكرة المصرية
سكاي: فرانكفورت ينجح في ضم موهبة فرنسية جديدة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة