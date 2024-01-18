خبر في الجول - عرض من الدوري العراقي لـ هيثم شعبان

تلقى هيثم شعبان المدير الفني لفريق الداخلية، عرضا من الدوري العراقي.

وعلم FilGoal.com أن شعبان قد تلقى عرضا من نادي الكرخ العراقي من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم يحسم هيثم شعبان قراره سواء بالاستمرار مع الداخلية أو الرحيل إلى الدوري العراقي.

ويتوقف الدوري العراقي خلال الفترة الحالية بسبب أمم آسيا على أن يستأنف في 10 فبراير المقبل.

ويصارع الكرخ من أجل البقاء في الدوري العراقي بعد بداية متعثرة في أول 12 جولة.

ويحتل الكرخ المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف عن المراكز الأربعة الأخيرة المؤدية للهبوط.

ويتكون الدوري العراقي من 20 فريقا ويهبط آخر أربعة أندية للدرجة الثانية.

ولم يحقق الكرخ سوى انتصارين فقط خلال 12 جولة أقيمت من المسابقة.

بينما الداخلية يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير بمسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويتولى هيثم شعبان قيادة الداخلية منذ الجولة السابعة بمواجهته أمام بلدية المحلة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولعب الداخلية تحت قيادة هيثم شعبان خمس مباريات في الدوري المصري وتعادل ثلاث مرات (جميعها تعادلات سلبية) وخسر مرتين.

بينما في كأس الرابطة، حقق الداخلية انتصارا على الإسماعيلي وخسر أمام إنبي.