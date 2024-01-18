كويز أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك.. هل تعرف منتخب مصر في 2010 جيدا؟

يلعب منتخب مصر أمام غانا في ثاني جولات بطولة أمم إفريقيا.

وتواجه المنتخبان سابقا في نهائي 2010، فهل تعلم منتخب مصر في تلك البطولة جيدا؟

حسنا اختبر معلوماتك وشاركنا نتيجتك. (من هنا)