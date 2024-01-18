كويز أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك.. هل تعرف منتخب مصر في 2010 جيدا؟

الخميس، 18 يناير 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر يحتفل بأمم إفريقيا 2010

يلعب منتخب مصر أمام غانا في ثاني جولات بطولة أمم إفريقيا.

وتواجه المنتخبان سابقا في نهائي 2010، فهل تعلم منتخب مصر في تلك البطولة جيدا؟

حسنا اختبر معلوماتك وشاركنا نتيجتك. (من هنا)

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