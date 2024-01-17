الزمالك يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن معسكر الإمارات

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 23:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد البنك الأهلي

كشف الزمالك اليوم الخميس سبب غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق عن القائمة المستدعاة للتواجد في معسكر الإمارات.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد الزمالك أن عبد الله جمعة خارج القائمة بسبب ظروف تجنيد اللاعب، ولا أساس من الصحة لما تردد حول عرض الظهير الأيسر للبيع في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن غياب عبد الله جمعة وثنائي الفريق الشاب كريم عبد الحق ومصطفى شكري عن معسكر الإمارات لأسباب فنية.

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هذا بالإضافة لوجود ظروف تتعلق بالتجنيد الخاص بعبد الله جمعة.

ويسافر الزمالك غدا الخميس إلى الإمارات للمشاركة في بطولتين وديتين.

وستكون البطولة الأولى هي الخاصة بنادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.

الزمالك عبد الله جمعة
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