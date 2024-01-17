الزناري وشلبي وروقا على رأس قائمة الزمالك في معسكر الإمارات

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 23:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - ساجرادا

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستخوض المعسكر الخارجي بالإمارات.

وتواجد مصطفى الزناري في قائمة الزمالك بعد نهاية أزمته الأخيرة، كما تواجد مصطفى شلبي العائد من الإصابة.

ويغيب الثلاثي عبد الله جمعة وكريم عبد الحق مصطفى شكري عن معسكر الفريق.

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وجاءت قائمة معسكر الزمالك لمعسكر الإمارات كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي - محمود حمدي الونش

مصطفى الزناري - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف روقا - نبيل عماد - سيد عبدالله -مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد السيد - محمد حسام بيسو

الهجوم : محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا -ناصر منسي - عمار ياسر.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك معتمد جمال
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