كرنفال أمم إفريقيا – أوناحي.. من إشادة إنريكي للتألق القاري

حينما تغلب منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح في كأس العالم 2022 أشاد مدرب اللاروخا السابق لويس إنريكي بعز الدين أوناحي.

عز الدين أوناحي النادي : أولمبيك مارسيليا المغرب

لم يتذكر إنريكي اسم أوناحي ولكنه اكتفى بالإشارة لرقم قميصه 8.

ومع حصول المغرب على المركز الرابع في كأس العالم كان أحد أبرز الذين لفتوا الأنظار هو أوناحي لينتقل بعدها مباشرة إلى مارسيليا.

واليوم الأربعاء ضد تنزانيا فاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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فماذا قدم أوناحي خلال المباراة؟

شارك لـ81 دقيقة.

سجل هدفا.

لمس الكرة 65 مرة.

بلغت دقة تمريراته 91%.

خلق تمريرتين مفتاحيتين.

أرسل عرضية صحيحة من أصل 3.

سدد مرة على المرمى ومرة خارجها.

راوغ مرتين بنجاح.

استخلص الكرة مرة وحيدة.

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