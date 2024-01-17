كرنفال أمم إفريقيا – أوناحي.. من إشادة إنريكي للتألق القاري

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - رجل مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023

حينما تغلب منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح في كأس العالم 2022 أشاد مدرب اللاروخا السابق لويس إنريكي بعز الدين أوناحي.

عز الدين أوناحي

النادي : أولمبيك مارسيليا

المغرب

لم يتذكر إنريكي اسم أوناحي ولكنه اكتفى بالإشارة لرقم قميصه 8.

ومع حصول المغرب على المركز الرابع في كأس العالم كان أحد أبرز الذين لفتوا الأنظار هو أوناحي لينتقل بعدها مباشرة إلى مارسيليا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - أمرابط: بداية جيدة ضد فريق صعب.. والمباراة المقبلة سنمر مع خصمنا بنفس الظروف أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو: هذه كانت مشكلتنا ضد غينيا الاستوائية وصول العرب

واليوم الأربعاء ضد تنزانيا فاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

فماذا قدم أوناحي خلال المباراة؟

شارك لـ81 دقيقة.

سجل هدفا.

لمس الكرة 65 مرة.

بلغت دقة تمريراته 91%.

خلق تمريرتين مفتاحيتين.

أرسل عرضية صحيحة من أصل 3.

سدد مرة على المرمى ومرة خارجها.

راوغ مرتين بنجاح.

استخلص الكرة مرة وحيدة.

تعرف أكثر على أوناحي وكل لاعبي إفريقيا من خلال كرنفال أمم إفريقيا من هنا.

المغرب أمم إفريقيا أوناحي
نرشح لكم
أمم إفريقيا – حكم جابوني ومساعدة كاميرونية في مواجهة مصر ضد غانا كرنفال أمم إفريقيا – يوان ويسا.. الحارس المهاجم وحادثة كادت تنهي مسيرته اليد أقوى أمم إفريقيا – سايس: الطقس سيجعل مهمة كل المنتخبات صعبة تريزيجيه: لا أحصل على حقي مع المنتخب.. كنت أتمنى اللعب جوار الخطيب وسأعود لـ الأهلي أمم إفريقيا - أوناحي: مستعدون للذهاب لأبعد مدى ممكن.. وأريد العودة إلى أفضل مستوياتي أمم إفريقيا - الركراكي: الكل يريد مواجهة المغرب رابع العالم أمم إفريقيا – مدرب تنزانيا: الطرد قضى على فرصنا ضد المغرب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – حكم جابوني ومساعدة كاميرونية في مواجهة مصر ضد غانا ساعة | كوت ديفوار 2023
نورويتش يضرب موعدا مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – يوان ويسا.. الحارس المهاجم وحادثة كادت تنهي مسيرته ساعة | كوت ديفوار 2023
سليمان: من الطبيعي وجود لاعبين في الأهلي يرغبون الانتقال إلى الزمالك.. ولكن ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتم اتفاقه مع مدافع منتخب فلسطين ساعة | الكرة المصرية
اليد أقوى ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – سايس: الطقس سيجعل مهمة كل المنتخبات صعبة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الزمالك يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن معسكر الإمارات 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة