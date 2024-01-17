انتهت كأس الرابطة - الإسماعيلي (1)-(3) سيراميكا.. إنبي (2)-(1) الداخلية

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 17:01

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

تختتم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة بآخر مباراتين.

ويلعب الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه إنبي فريق الداخلية.

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الإسماعيلي (1)-(3) سيراميكا كليوباترا

نهاية اللقاء

ق 90: ياو أنور يسجل هدف الإسماعيلي

ق 68: الهدف الثالث من علامة الجزاء لسيراميكا عن طريق أحمد بلحاج

ق 60: أحمد قندوسي يضيف الهدف الثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ق 51: أحمد ياسر ريان يسجل هدف سيراميكا الأول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انطلاق المباراة

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إنبي (2)-(1) الداخلية

انتهت

ق 62: هدف تقليص الفارق من الداخلية عن طريق فانوم ألفريد

ق 58: أحمد صبيحة يسجل الهدف الثاني لإنبي.

نهاية الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

ق 15: ركلة جزاء سجلها علي فوزي لإنبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

انطلاق المباراة

الإسماعيلي كأس الرابطة سيراميكا
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