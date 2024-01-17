انتهت كأس الرابطة - الإسماعيلي (1)-(3) سيراميكا.. إنبي (2)-(1) الداخلية
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 17:01
كتب : FilGoal
تختتم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة بآخر مباراتين.
ويلعب الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه إنبي فريق الداخلية.
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الإسماعيلي (1)-(3) سيراميكا كليوباترا
نهاية اللقاء
ق 90: ياو أنور يسجل هدف الإسماعيلي
ق 68: الهدف الثالث من علامة الجزاء لسيراميكا عن طريق أحمد بلحاج
ق 60: أحمد قندوسي يضيف الهدف الثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى.
ق 51: أحمد ياسر ريان يسجل هدف سيراميكا الأول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
انطلاق المباراة
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إنبي (2)-(1) الداخلية
انتهت
ق 62: هدف تقليص الفارق من الداخلية عن طريق فانوم ألفريد
ق 58: أحمد صبيحة يسجل الهدف الثاني لإنبي.
نهاية الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.
ق 15: ركلة جزاء سجلها علي فوزي لإنبي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
انطلاق المباراة