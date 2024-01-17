أمانة بغداد يتعاقد مع محمد عطوة من الداخلية
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي أمانة بغداد تعاقده مع محمد عطوة قادما من الداخلية.
محمد عطوة
النادي : الداخلية
وأشار أمانة بغداد إلى أن اللاعب المصري قد وقع على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.
عطوة صاحب الـ 33 عاما كان قد انضم للداخلية في بداية الموسم الحالي قادما من الجونة.
وشارك عطوة مع الداخلية في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي.
ويحتل أمانة بغداد المركز الـ 17 في جدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 11 نقطة.
الداخلية يحتل المركز الـ 17 أيضا بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أمرابط: بداية جيدة ضد فريق صعب.. والمباراة المقبلة سنمر مع خصمنا بنفس الظروف رئيس الاتحاد المنستيري لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لبيع تراوري إلى أهلي بني غازي كأس آسيا - سجل هدفين وأصيب.. المرضي يشعل اكتساح الأردن لماليزيا انتهت في كأس آسيا - ماليزيا (0)-(4) الأردن الزمالك يحدد موعد السفر إلى الإمارات كأس آسيا - العراق يستهل البطولة بثلاثية في إندونيسيا رئيس الاتحاد المنستيري لـ في الجول: تلقينا عروض جديدة من أجل بوبكر تراوري.. وسنحسم موقفنا قريبا قائد منتخب فلسطين: نحن جزء من القضية.. وتنتظرنا مهمة صعبة في كأس آسيا
أخر الأخبار
اليد أقوى 2 ساعة | كوت ديفوار 2023