أمانة بغداد يتعاقد مع محمد عطوة من الداخلية

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد عطوة - الداخلية

أعلن نادي أمانة بغداد تعاقده مع محمد عطوة قادما من الداخلية.

وأشار أمانة بغداد إلى أن اللاعب المصري قد وقع على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.

عطوة صاحب الـ 33 عاما كان قد انضم للداخلية في بداية الموسم الحالي قادما من الجونة.

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وشارك عطوة مع الداخلية في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل أمانة بغداد المركز الـ 17 في جدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 11 نقطة.

الداخلية يحتل المركز الـ 17 أيضا بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

الداخلية محمد عطوة أمانة بغداد
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