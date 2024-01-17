كرة يد - مؤهلة لأولمبياد باريس.. جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 12:29

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات النسخة 26 من بطولة أمم إفريقيا والمقامة في مصر حتى 27 يناير الجاري.

ويتأهل حامل لقب البطولة مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

ويعتبر منتخب مصر حامل لقب آخر نسختين وحقق ثمانية ألقاب كثاني أكثر الفرق تتويجا.

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بينما لا يزال منتخب تونس منفردا في الصدارة برصيد 10 ألقاب.

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ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مواعيد مباريات منتخب مصر كالآتي:

الأربعاء 17 يناير: مصر × غينيا (الساعة 8 مساء)

الجمعة 19 يناير: مصر × الكونغو (الساعة 6 مساء)

الأحد 21 يناير: مصر × الكاميرون (الساعة 6 مساء)

الثلاثاء 23 يناير: ربع النهائي

الخميس 25 يناير: نصف النهائي

السبت 27 يناير: النهائي

وأسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بين منتخبي مصر وتونس الأبطال التاريخيين للبطولة في نصف النهائي حال تصدر كل منهما مجموعته.

منتخب مصر كرة يد أمم إفريقيا
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