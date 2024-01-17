حوار في الجول - يحيى الدرع يتحدث عن الانخداع برواية "تونس ضعيفة" ومستقبله مع فيزبريم

يثق يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد وفيزبريم المجري، في قدرات زملائه بالمنتخب، ولا يتفق مع ما يتردد بشأن ضعف بطولة إفريقيا أو تونس المنافس التاريخي للفراعنة.

وشدد الدرع على أن منتخب مصر لا ينقصه شيئا لتحقيق ميدالية أولمبية أو بلوغ المربع الذهبي ببطولة العالم، وأن تفاصيل صغيرة هي التي تفصل الفراعنة عن تحقيق الهدف المنشود.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد غدا الأربعاء بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى 27 من شهر يناير الجاري.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وتحدث يحيى الدرع نجم منتخب اليد وفيزبريم المجري لـ FilGoal.com جاء كالآتي:

قوة بطولة إفريقيا

"لا أتفق مع من يظن أن بطولة إفريقيا سهلة، على العكس تشهد البطولة قوة وتطور مع الوقت بسبب احتراف اللاعبين الأفارقة في دوريات مختلفة".

"هذه البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس وبالتالي سيقدّم كل فريق أقصى ما لديه، كما أنني لا أتفق مع من يعتقد أن منتخب تونس ليس بالقوة المنتظرة ولكن تونس أقوى من النسخ السابقة ولديهم عناصر تلعب في أقوى الدوريات بأوروبا بالإضافة لوجود منتخبات أخرى ظهرت بشكل أفضل وبالتالي ستكون البطولة قوية جدا".

"نجاح أي منتخب في البطولة يتوقف على مدى الجاهزية والثبات الانفعالي والالتزام على مدار البطولة".

"احتمالية مواجهة تونس في نصف النهائي؟ هو نفس سيناريو النسخة الماضية وأيا كان المنتخب الذي ستواجهه فالهدف واحد وهو التأهل وتحقيق اللقب".

"اعتزال الأحمر وإصابة دودو؟ خطتنا منذ البداية إعداد لاعبين لتحمل مسؤولية المنتخب لأن هكذا هي الرياضة وربما يصاب أحد اللاعبين أو آخر يعتزل وهناك من يشارك ولا يكون في أفضل مستوياته، لذلك أصبحنا نمتلك أكثر من بديل في كل مركز، الغيابات بالتأكيد مؤثرة وكانت ستمنحنا إضافة ولكن علينا التأقلم مع ذلك وتقديم أكثر ما لدينا وفي النهاية النتيجة من عند ربنا".

إقامة البطولة في مصر

"أمر هام بالنسبة لنا إقامة البطولة في مصر والأمر يُسعدنا كلاعبين بسبب حضور الجماهير والأهل والأصدقاء".

"بالتأكيد كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى وإقامة بطولة أمم إفريقيا يجذب المتابعين، لكن أعتقد أن الجماهير الآن لديهم دراية كافية بمنتخب اليد وأتمنى ألا يؤثر ذلك على حضورهم ونأمل حضورهم ومساندتنا".

"ربما يكون الحضور في البداية أهدأ نوعا ما، ولكن من خلال مواقع التواصل والاجتماعي والتليفزيون يكون هناك علم أكثر بالبطولة والقدوم لمساندتنا".

الأولمبياد

"هناك الكثير من الضغوطات بخلاف التأهل إلى باريس، إقامة البطولة في مصر ووسط حضور جماهير كبير، ورغبة إسعاد جميع الحاضرين واستمرار المسيرة التي بدأناها واستكمال التاريخ".

"هدفنا هو تحقيق ميدالية أولمبية ونعمل على ذلك وسنقاتل من أجل تحقيق، فرصنا موجودة مثل كل بطولة ولكن التركيز حاليا على لقب إفريقيا أولا وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

"لا أرى أن المنتخب ينقصه أي شيء لتحقيق ميدالية أولمبية أو الوصول للمربع الذهبي في بطولة العالم، عندما نشاهد المباريات نرى أن أخطاء بسيطة جدا تسببت في عدم تأهلنا، وأعتقد أن بطولة عن بطولة نقدم أداء أفضل".

"هناك الكثير من العوامل يمكن أن تؤثر على عدم تحقيق المركز المنتظر، ولكن علينا دائما أن نتشرف بالأداء المتطور وكلما نتأخر عن تحقيق أهدافنا تكون جائعا أكثر لتحقيقه وإن شاء الله ستكون فرحتها أكبر".

التجديد مع فيزبريم

"سعيد وأتشرف بتجديد تعاقدي مع فيزبريم، هو نادي كبير ويلعب في دوري أبطال أوروبا، حققت نجاحات كبيرة معهم وتأقلمت سريعا خلال الموسم ونصف وشهدت تقديرا كبيرا لذلك لم أتردد في التجديد معهم".

"أريد تحقيق أكثر مما حققته حتى الآن وأسعى نحو ذلك بصورة أكبر".

"تواجد يحيى خالد سهل عليّ الأمر في بداية مشواري مع فيزبريم والتعود على نظام الفريق ونمط البلاد وسأحزن بسبب رحيل صديقي بعد تعودنا على التواجد سويا، ولكن لا أعتقد أنني ستأثر كثيرا بالرحيل بعد التأقلم وتكوين صداقات داخل الفريق ومعرفة النادي أكثر ويجب التعامل كلاعب محترف والتأقلم مع كل الظروف".

"أندية كرة اليد العالمية بين صعود وهبوط وتركيزي حاليا مع فيزبريم، وفكرة انتقالي لفريق أو دوري آخر تتوقف على العروض المقدمة وهل يكبر دوري مع الفريق أم لا".