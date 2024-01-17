وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة

وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 00:27
كتب : أحمد أباظة أحمد العريان محمد يحيى
توج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 1986 للمرة الثالثة في تاريخه والأولى له منذ عام 1959.
لكن بعدها عاش منتخب مصر سنوات من العجاف مجددا حتى وصلت إلى أزمة أن الفراعنة "بدون ملابس".
كيف حدث ذلك؟ وما هي الأزمات التي واجهت منتخب مصر في تلك الحقبة حتى الهيمنة التامة على إفريقيا.
وفي الوقت ذاته كيف كانت طريقة متابعة أخبار المنتخب وتغطية البطولات؟ وكيف وصلنا إلى متابعة مكثفة لكل ما يحدث مع الفراعنة حتى لو أعمق نقطة في إفريقيا؟
لنشاهد الآن الجزء الثاني من وثائقي في الجول كُتَّاب التاريخ.
كما يمكنك مشاهدة الجزء الأول من هنا
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