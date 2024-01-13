وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (1).. من "مصر بتلعب أصلا؟" إلى تكسير العربيات

قبل 67 عامًا انطلقت بطولة كأس أمم إفريقيا لأول مرة في التاريخ ، وتوج بها منتخب مصر في السودان.. ومن يومها لم يظل شيئا واحدا كما كان.

هل تخيلت في قمة رفاهيتنا الحالية على مستوى وسائل المتابعة، كيف كان المشجع المصري يتابع أخبار منتخب بلاده في السودان بذلك الوقت؟ بل هل كان يتابع من الأصل؟

هل كان هناك وجود لهذا المشجع الكروي المصري الذي يتنفس كرة القدم؟ الإجابة هي لا.. فقد مر بمختلف المراحل حتى تطورت شخصيته وأدواته ودوافعه، ومعه تطور كل شيء في كرة القدم، اللعبة والإعلام.

كيف حدث هذا.. وكيف وصل غير العابئين بتلك الرياضة المستحدثة إلى مشهد تحطيم السيارات الأيقوني عبر قرابة 30 عاما فقط من عمر المنتخب؟ هذا ما سنعرفه معا في الجزء الأول من وثائقي في الجول: كُتَّاب التاريخ.

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