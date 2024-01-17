كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

أمادو هايدارا - لاعب مالي

حصل أمادو هايدارا لاعب لايبزيج الألماني على جائزة رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا.

وصل إلى نهائي كأس العالم للشباب مع منتخب مالي تحت 17 عاما في 2015 ولكن خسر اللقب.

كما حصل على دوري أبطال أوروبا للشباب مع لايبزيج، وارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

معلومات أكثر عن هايدارا رجل مواجهة مالي ضد جنوب إفريقيا (من هنا)

وظهر لأول مرة بقميص منتخب مالي في أكتوبر 2017 ولم يكن يبلغ عامه الـ20.

وتغلب منتخب مالي على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة.

وتصدر منتخب مالي الذي لا يخسر في افتتاح مبارياته بأمم إفريقيا أبدا مجموعته بعد الجولة الأولى. (تفاصيل أكثر)

وجاءت أرقام هايدارا في مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا كالآتي:

لعب: 87

لمس الكرة: 48

دقة التمريرات: 28 من 33 بنسبة 85%

كرات طولية: 1 من 3

تسديدات: 3

تسديد على المرمى: 1

صراعات أرضية: 3 من 5

صراعات هوائية: 1 من 3

خسارة الاستحواذ: 7

أمم إفريقيا مالي هايدارا أمادو
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