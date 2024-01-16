النسور تُعاقب تاو

عاقب منتخب مالي الملقب بـ "النسور" بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا بعد إهداره ركلة جزاء.

وتغلب نسور مالي على أولاد جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة.

وسجل هاماري تراوري ولاسين سينايوكو هدفي مالي في ست دقائق بالشوط الثاني.

وأدار اللقاء تحكيميا المصري محمد عادل.

وتصدر منتخب مالي المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى متفوقا على ناميبيا بفارق الأهداف، بينما منتخبا جنوب إفريقيا وتونس بلا رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب إفريقيا منتخب ناميبيا.

وصف المباراة

بدأ ثنائي الأهلي، بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا وأليو ديانج مع مالي في التشكيل الأساسي للمباراة.

وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية لمنتخب جنوب إفريقيا بحثا عن التقدم مبكرا.

وتصدى رينو ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا لتسديدة أمادو هايدارا في الدقيقة التاسعة.

وتألق دجيجي ديارا حارس مرمى مالي في الدقيقة 14 أمام تسديدة بيرسي تاو الرائعة ليستمر التعادل السلبي.

ولجأ محمد عادل لتقنية الفيديو في الدقيقة 16 بعد سقوط إيفيدنس ماكجوبا، قبل أن يعود ويحتسب ركلة جزاء.

وأهدر بيرسي تاو ركلة الجزاء بغرابة في الدقيقة 19 بعد تسديدها أعلى العارضة.

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وحاول تاو تعويض ركلة الجزاء المهدرة، وكاد أن يفتتح التسجيل بالدقيقة 35 بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى ولكن تألق ديارا ودافع عن مرماه ببسالة.

وعلى عكس الشوط الأول نجح منتخب مالي في السيطرة على الشوط الثاني مع تراجع جنوب إفريقيا.

وأهدر أمادو هايدارا هدفا محققا في الدقيقة 49 بتسديدة أعلى العارضة.

ونجح هاماري تراوري في افتتاح التسجيل بالدقيقة 60 بعد متابعة ركلة حرة ارتطمت بالعارضة وعادت لتراوري الخالي من الرقابة ليسكنها في الشباك.

ولم يتأخر هدف مالي الثاني إذ سجل لاسين سينايوكو في الدقيقة 66 بعد تمريرة بينية رائعة من كاموري دومبيا، ليسددها رائعة في الزاوية اليمنى للمرمى.

وهدأ اللقاء بعد الهدف الثاني وحافظ منتخب مالي على نقاط المباراة وصدارة المجموعة.

واستبدل المدير الفني لمنتخب مالي، أليو ديانج في الدقيقة 78 وشارك دياباتيه بدلا منه.

وفشلت محاولات جنوب إفريقيا في تقليص الفارق، ليخسر الأولاد أول مبارياتهم.

مالي لا تخسر في المباراة الافتتاحية

حافظ منتخب مالي على سجله بدون هزيمة في المباراة الافتتاحية بأمم إفريقيا خلال 12 مشاركة.

وحقق نسور مالي الفوز بالمباراة الافتتاحية للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء سجل منتخب مالي في المباريات الافتتاحية كالآتي:

نسخة 72: التعادل أمام توجو 3-3

نسخة 94: الفوز على تونس 2-0

نسخة 2002: التعادل أمام ليبيريا 1-1

نسخة 2004: الفوز على كينيا 3-1

نسخة 2008: الفوز على بنين 1-0

نسخة 2010: التعادل مع أنجولا 4-4

نسخة 2012: الفوز على غينيا 1-0

نسخة 2013: الفوز على النيجر 1-0

نسخة 2015: التعادل مع الكاميرون 1-1

نسخة 2017: التعادل مع مصر 0-0

نسخة 2019: الفوز على موريتانيا 4-1

نسخة 2021: الفوز على تونس 1-0

نسخة 2023: الفوز على جنوب إفريقيا 2-0

عقدة الافتتاح مستمرة

واصل منتخب جنوب إفريقيا عروضه الضعيفة في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا.

وفشل الأولاد في تحقيق الفوز بالافتتاح للنسخة السادسة على التوالي.

وكان آخر انتصار لمنتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية، عندما تغلب على بنين بهدفين دون مقابل في نسخة 2004.

وجاء سجل جنوب إفريقيا في الافتتاح بعدها كالآتي:

نسخة 2006: الخسارة من غينيا 0-2

نسخة 2008: التعادل مع أنجولا 1-1

نسخة 2013: التعادل مع كاب فيردي 0-0

نسخة 2015: الخسارة من الجزائر 1-3

نسخة 2019: الخسارة من كوت ديفوار 0-1

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