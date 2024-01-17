مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين

يرى روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية أن فريقه استحق الفوز على نظيره العماني.

وفازت السعودية على عمان بهدفين مقابل هدف في المباراة اليت أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بعد مباراة مثيرة. (طالع التفاصيل)

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "أتعرض للضغط؟ بعد 45 عاما كلاعب ومدرب لا أشعر بأي ضغط وهذا أمر اعتيادي. ليس لدينا أي مشكلة".

وأضاف"استلمت الفريق قبل 4 أشهر، ومنذ ذلك الحين أقمنا 4 معسكرات. نحن بحاجة للوقت".

وشدد "بالنسبة للاعبين المستبعدين، بالأمس جاوبت على هذا السؤال وليس لدي شيء ضد أي لاعب. الأمر بالنسبة لي انتهى".

وتابع "ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، ولابد أن نحسن مستوانا في المباريات المقبلة".

وأتم "استحقينا الفوز لأننا كنا الأفضل، وبالشوط الثاني كان الاستحواذ والفرص والسيطرة لنا".

بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع تايلاند في صدارة ترتيب المجموعة السادسة.

فيما يأتى منتخب عمان في المركز الثالث بدون نقاط ويليه منتخب قرغيزستان الذي خسر من تايلاند 2-0.