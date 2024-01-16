كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان

سجل علي البليهي هدفا في الوقت القاتل (6+90) منح منتخب السعودية الفوز على المنتخب العماني.

وفازت السعودية على عمان بهدفين مقابل هدف في المباراة اليت أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

سجل محسن الغساني هدف منتخب عمان فيما أحرز عبد الرحمن غريب وعلي البليهي هدفي منتخب السعودية.

بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع تايلاند في صدارة ترتيب المجموعة السادسة.

فيما يأتى منتخب عمان في المركز الثالث بدون نقاط ويليه منتخب قرغيزستان الذي خسر من تايلاند 2-0.

المنتخب السعودي لعب أمام عمان 25 مواجهة، حقق الأخضر الفوز في 18 مباراة، فيما حققت عمان الفوز في 3 لقاءات، بينما حسم التعادل 4 لقاءات.

الدقيقة 6+90 من المباراة شهدت دراما مثيرة بعدما رفض حكم المباراة احتساب هدف علي البليهي بداعي التسلل قبل أن يتراجع ويعتذر عن خطئه ويحستب الهدف القاتل بعد دقيقتين من تسجيله وتحديدا في (8+90).

علي البليهي مدافع المتخب السعودي والهلال احتفل بهدفه القاتل على طريقه البالونة الشهيرة التي تحولت إلى "تريند" في السعودية عقب تسجيله الهدف.

وصف المباراة

بدأ المنتخب العماني المباراة بضغط هجومي على مرمى السعودية بحثا عن تسجيل الهدف الاول مبكرا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من حسان تمبكتي مدافع السعودية على محسن الغساني لاعب منتخب عمان.

ونجح الغساني في تسجيل هدف التقدم بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 14.

وسدد سامي النجعي تسديدة صاروخية مرت بجوار مرمى منتخب عمان.

وحاول كنو مجددا بضربة رأسية من عرضية عبد الرحمن غريب لكنها مرت أعلى المرمى.

وسجل عبد الرحمن غريب هدف التعادل لمنتخب السعودية بعد مجهود رائع، بعدما رواغ مدافعي عمان وسدد في الشباك.

وأرسل غريب كرة عرضية من ركلة ركنية وصلت إلى علي البليهي الذي وجه ضربة رأسية هزات الشباك في الوقت القاتل.

وسجل عبد الرحمن غريب هدف التعادل لمنتخب السعودية بعد مجهود رائع، بعدما رواغ مدافعي عمان وسدد في الشباك.

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