انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 21:57
كتب : FilGoal
يلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام مالي في ختام منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا.
ويبدأ ثنائي الأهلي، بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا وأليو ديانج مع مالي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق78 خروج ديانج ونزول دياباتيه
ق66 جووووووول سينايوكو
ق60 جوووووول تراوري
ق49 هايدارا يهدر هدفا محققا لمالي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 حارس مالي يتألق أمام تاو
ق19 تاو يهدر ركلة جزاء بغرابة
ق18 ركلة جزاء لمنتخب جنوب إفريقيا بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق14 تسديدة من تاو ولكن يبعدها حارس مالي
ق9 تسديدة قوية من هاماري ولكن ويليامز يتصدى بنجاح
انطلاق المباراة
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