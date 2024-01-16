كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق إلى البنك الأهلي.

ووكشف نادي الزمالك عن إتمام الانتقال رسميا بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اتفاق الناديين على إتمام الصفقة. (تفاصيل من هنا)

وأتم مسؤولو الزمالك كافة الإجراءات الخاصة ببيع محمد عبد الغني إلى نادي البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء.

وكان محمد عبد الغني يرتبط بتعاقده مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

ولذلك وافق مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.

المدافع البالغ 30 عاما شارك في 12 مباراة الموسم الجاري بقميص الأبيض.

وانضم عبد الغني للزمالك قادما من نادي مصر في 2018.

وخاض بقميص الأبيض من انتقاله 184 مباراة سجل 4 وصنع 3.

وتوج خلال تلك الفترة بـ 8 ألقاب مختلفة بواقع 2 دوري مصري و3 كأس مصر و1 كأس السوبر المصري و1 الكونفدرالية و1 كأس السوبر الإفريقي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 11 جولة برصيد 9 نقاط.