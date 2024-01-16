كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وانضمام قداح

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

شهدت قائمة منتخب مصر لرجال كرة اليد ضم 20 لاعبا لمنافسات أمم إفريقيا وتواجد حسن قداح لاعب كيلسي البولندي بعد تعافيه من الإصابة.

وتضم القائمة 20 لاعبا، على أن يختار خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 منهم فقط قبل الاجتماع الفني لكل مباراة.

أما قائمة المباراة فتتكون من 16 لاعبا فقط.

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وتستضيف مصر منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

ويتأهل بطل منافسات النسخة الحالية من أمم إفريقيا إلى أولمبياد باريس 2024.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (لوجرونيو الإسباني)

محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

مازن رضا (الزمالك)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

حسن قداح (كيلسي البولندي)

صانع ألعاب

أحمد خيري (الأهلي)

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (فيزبريم المجري)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

محمد ممدوح هاشم

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (الزمالك

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات غينيا والكاميرون والكونغو.

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