أمم إفريقيا – مدرب تنزانيا بعد التصريحات النارية: مستوى المغرب قوي لكن نعرف نقاط قوتنا

اعترف عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن مستوى المنتخب المغربي قوي للغاية ولكن في نفس الوقت يعرف نقاط قوة فريقه جيدا، وذلك بعد التصريحات النارية التي هاجم فيها الاتحاد المغربي واتهامهم بتحكمهم في الحكام.

ويستعد منتخب تنزانيا لمواجهة منافسه المغرب يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الاولى من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

وتحدث المدير الفني البالغ من العمر 55 عاما في المؤتمر الصحفي قائلا: "نعرف ما لدينا، نحن واقعيون وسنحاول تقديم مباراة جيدة، الجماهير المغربية مشهورون في إفريقيا، نعلم ما هو هدفنا، سيكون الأمر مهما جدا لتجربة لاعبينا في هذه المباراة".

وواصل "عندما نتحدث عن المغرب فإننا نتحدث عن مستوى عال للغاية ولا يمكن لأحد أن يقول العكس، نعرف جميع اللاعبين، لكننا نعرف نقاط قوتنا، نحن أصغر فريق في البطولة، سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا".

وأشعل عمروش مباراة فريقه في مواجهة منافسه منتخب المغرب قبل بدايتها بتصريحات نارية ضد الاتحاد المغربي.

وقال عمروش لقناة جزائرية: "الاتحاد المغربي يدير ويقرر كل شيء في كرة القدم الإفريقية بما في ذلك الحكام".

وأضاف "في الوقت الحالي يعتبر الاتحاد المغربي قوة كبيرة في كرة القدم الإفريقية، في المباراة الأخير بين فريقي تنزانيا والمغرب أجبرونا على اللعب في المساء".

وواجه منتخب تنزانيا منافسه المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وخسر بهدفين دون رد.

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نريد اللعب في وقت مبكر بعد الظهر ولكن تم رفض طلبنا ولعبنا في المساء كما أرادوا".

وتمنى عمروش التوفيق للمغرب وتونس والجزائر في حديث مع قناة مغربية يوم السبت الماضي دون التطرق إلى كلماته الحالية، بل وشدد على علاقة الأخوة بين المغرب والجزائر.

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا رفقة المغرب والكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة.