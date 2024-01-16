انتهت أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (1) - (0) موريتانيا.. انتصار قاتل

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 15:44

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو وموريتانيا - كأس أمم إفريقيا 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو ضد موريتانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب الجزائر وأنجولا رفقة بوركينا فاسو وموريتانيا في المجموعة الرابعة.

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نهاية المباراة بانتصار بوركينا فاسو بهدف دون رد.

ق90+5: جوووووول أوووول قاتل لبوركينا من ركلة جزاء عن طريق بيرتراند تراوري

ق90+4: ركلة جزاء لمنتخب بوركينا بعد عرقلة عيسى كابوري والعودة لتقنية الفيديو

ق90: الحكم يراجع تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لمنتخب بوركينا

ق64 تاباسوبا ينقذ بوركينا من فرصة هدف محقق لموريتانيا بعد فشل مهاجم الأخير في تسديد الكرة

انطلاق الشوط الثاني.

استراحة

ق 30: تصدي هيرفي كوفي حارس مرمى بوركينا فاسو لضربة حرة من موريتانيا.

ق 28: تبديل اضطراري بخروج أبو بكر كامارا ودخول سليمان آن

ق 23: خروج أبو بكر كامارا لاعب موريتانيا إلى غرف خلع الملابس بسبب الإصابة ولكن لم يحدث التبديل حتى الآن.

ق 18: تسدية خطيرة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أداما جويرا لاعب بوركينا فاسو لكن علت المرمى قليلا.

بداية المباراة

كوت ديفوار بوركينا فاسو موريتانيا كأس الأمم الإفريقية 2023
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