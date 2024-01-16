مدافع السعودية: لم أشترط على مانشيني اللعب كأساسي

أوضح سلطان الغنام مدافع المنتخب السعودي أنه لم يشترط على الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الأخضر اللعب كأساسي من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق في كأس آسيا 2023.

وكشف مانشيني سبب استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 في مؤتمر صحفي ناري، (التفاصيل).

وقال الغنام عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف، ورغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة جدا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر".

وأضاف "لقد اجتمع معي مانشيني مرة واحدة سابقا بطلبه، وليس مرتين، وعبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق في الملعب بكل ما أملك، وعدم ارتياحي أن أكون لاعب لا يشارك نهائيا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه".

وشدد مدافع النصر "لم أذكر له أبدا أن المشاركة بشرط أن أكون كأساسي فقط".

وتابع "أحترم قرار المدرب الفني ورؤيته بمن يخدم خططه، كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب".

وأتم "دعواتي بالتوفيق للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس إلى الرياض، لنفرح جميعا بإنجاز يترجم الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منافسه عمان في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يوم الثلاثاء.

وقال مانشيني في مؤتمره الصحفي الناري: "استبعاد الثلاثي جاء بسبب رغبته في عدم الانضمام ولست أنا، الفرج في أول معسكر قال إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، لذلك لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك".

وأضاف "والغنام أخبرني بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا وأيضا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب".

وتابع "العقيدي قال لي بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لن ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى".

وواصل "لا أعلم لماذا فعل ذلك العقيدي في حين أن لا يوجد أحد يعرف التشكيل الأساسي لمباراة عمان، أريد فقط لاعبين يقاتلون للمنتخب ولا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه أسباب استبعادهم وأتمنى ألا يسألني أحد عنهم مرة أخرى، المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور".

ويتواجد كل من تايلاند وقيرجستان في المجموعة السادسة رفقة السعودية وعمان.

وتوج منتخب السعودية بالبطولة 3 مرات من قبل والمرة الأخيرة كانت نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

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