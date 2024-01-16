"فاز من أجل الجماهير وكرة القدم".. وفاة مشجع ورئيس هيرتا برلين

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

كاي برنشتاين

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني وفاة رئيسه كاي برنشتاين عن عمر يناهز الـ43 عاما بشكل مفاجئ.

وكان برنشتاين مشجعا لهيرتا برلين مع مجموعة الأولتراس الخاصة بالنادي وأصبح رئيسا في عام 2022 بعد الفوز في الانتخابات.

وجاء بيان هيرتا برلين كالتالي "ينعي نادي هيرتا برلين وفاة بيرنشتاين تلقى النادي النبأ المؤلم يوم الثلاثاء بوفاة الرئيس بيرنشتاين بشكل غير متوقع".

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واختتم "النادي بأكمله وهيئاته الإدارية وأعضاء طاقمه يشعرون بالصدمة والحزن العميق بسبب الأخبار، عائلة هيرتا بأكملها في حداد على وفاة كاي وتفكر في عائلته وأصدقائه".

وحظي فوزه بالانتخابات الرئاسية للنادي بالترحيب في جميع ألمانيا لأنه الأول من نوعه بالنسبة لأندية الدوري الألماني إذ تم اعتباره فوزا للجماهير ضد الاستغلال التجاري لكرة القدم.

وهبط هيرتا برلين إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي والآن يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

الدوري الألماني هيرتا برلين كاي برنشتاين دوري الدرجة الثانية الألماني
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