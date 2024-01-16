حارس السعودية: ما قاله مانشيني غير صحيح.. وسأكشف كل التفاصيل بعد أمم آسيا

قال نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي إن ما جاء على لسان الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب حول أسباب استبعاده من قائمة كأس أمم آسيا غير صحيح.

وكشف مانشيني سبب استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 في مؤتمر صحفي ناري، (التفاصيل).

وأوضح العقيدي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب، حيث أصبحت ملزما بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا، ولهذا أود توضيح أمر مهم".

وأضاف "قبل كل شيء ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده فما بالك بأن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى إلى تحقيقه. وأنا رهن إشارة المنتخب السعودي وسأظل كذلك مهما حدث".

وتابع "لأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة أمام عمان، فإنني سأتحدث بالتفصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية التي أتمنى أن تنتهي بتحقيق لقب غاب عنا طويلا".

وأتم حارس النصر "كل التوفيق لمنتخبنا ولزملائي اللاعبين وبإذن الله نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بتحقيق البطولة".

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منافسه عمان في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يوم الثلاثاء.

وقال مانشيني في مؤتمره الصحفي الناري: "استبعاد الثلاثي جاء بسبب رغبته في عدم الانضمام ولست أنا، الفرج في أول معسكر قال إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، لذلك لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك".

وأضاف "والغنام أخبرني بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا وأيضا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب".

وتابع "العقيدي قال لي بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لن ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى".

وواصل "لا أعلم لماذا فعل ذلك العقيدي في حين أن لا يوجد أحد يعرف التشكيل الأساسي لمباراة عمان، أريد فقط لاعبين يقاتلون للمنتخب ولا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه أسباب استبعادهم وأتمنى ألا يسألني أحد عنهم مرة أخرى، المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور".

ويتواجد كل من تايلاند وقيرجستان في المجموعة السادسة رفقة السعودية وعمان.

وتوج منتخب السعودية بالبطولة 3 مرات من قبل والمرة الأخيرة كانت نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

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