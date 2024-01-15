إيفرتون مهدد بخصم نقاط جديد.. وبيان رسمي يتهم رابطة الدوري الإنجليزي بالخلل القانوني

الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

إيفرتون

أصدر نادي إيفرتون بيانًا ينتقد من خلاله العيوب في قواعد رابطة الدوري الإنجليزي بعد أن تم الإعلان عن التحقيق معه مرة أخرى، وتهديده بخصم 6 نقاط إضافية من رصيده كعقوبة إن ثبتت الإدانة.

وكان إيفرتون قد تعرض بالفعل لخصم 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي إثر مخالفات مالية من مواسم سابقة.

وجاء بيان التوفيز كالتالي:

أخبار متعلقة:
سيناريو تتويج رونالدو وميسي.. منتخبات توجت بالألقاب عقب التعثر في الجولة الأولى مؤتمر مانشيني: هذا سبب استبعاد ثلاثي المنتخب.. ولا يوجد لاعب يقرر لي متى يلعب لدعمه الإبادة الجماعية.. القبض على لاعب إسرائيلي واستبعاده من فريقه بالدوري التركي فينيسيوس: الجميع يريد الشجار معي.. وأنا لست قديسا

نادي إيفرتون علم بقرار رابطة الدوري الإنجليزي بتحويل مخالفة لقوانين الربح والاستدامة عن فترة التقييم المنتهية بنهاية موسم 2022-2023 إلى لجنة مستقلة للدوري.

الأمر يتعلق بفترة تغطي مواسم 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، وبالتالي يتضمن فترات مالية عن (2019-2020 و2020-2021 و2021-2022) التي عوقب عنها النادي بالفعل بخصم 10 نقاط، والنادي يستأنف ضد هذه العقوبة.

رابطة الدوري الإنجليزي لا تملك قواعد تمنع معاقبة النادي من التعرض لعقوبة أخرى عن مخالفات مزعومة عوقب عليها من قبل، عكس العديد من الجهات المنظمة، مثل رابطة الأندية الإنجليزية.

وبناء عليه وبسبب قرار رابطة الدوري بالتعامل مع تلك الأمور في نفس الموسم، فإن النادي يقف في وضع لا يسمح له سوى بتقديم حسابات قيمة الأسهم مقابل الأرباح، وهي القابلة للتغير تبعا لنتيجة الاستئناف.

النادي الآن يجب أن يدافع عن نفسه ضد شكوى أخرى من رابطة الدوري الإنجليزي تتضمن نفس الفترات التي عوقب عليها بالفعل، وقبل حتى أن يتم الاستماع إلى استئنافه. النادي يرى أن هذا ناتج عن خلل واضح في قواعد الدوري الإنجليزي.

إيفرتون يطمئن جماهيره أنه سيواصل الدفاع عن موقفه خلال الاستئناف الحالي وأمام أي لجنة أخرى في المستقبل إن لزم الأمر، وأن الأثر الواقع على الجماهير سيتم نقله خلال هذه العملية.

إيفرتون
نرشح لكم
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي تليجراف: كارثة جديدة لنيوكاسل.. انتهاء موسم جولينتون بسبب الإصابة سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي راشفورد ينهي العقدة ولكن.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام قبل سفر أونانا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(2) توتنام التشكيل - فيرنر أساسي لأول مرة مع توتنام.. والاختبار الأخير لـ أونانا في يونايتد قبل أمم إفريقيا أوسكار بوب: جوارديولا توقع نجاحي في التسجيل أمام نيوكاسل دي بروين: قوة الإرادة كانت مفتاح الانتصار على نيوكاسل
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 10 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 12 دقيقة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث ساعة | تقرير في الجول
كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس آسيا - السعودية (1) - (1) عمان.. جووول التعادل 2 ساعة | آسيا
التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم