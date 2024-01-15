إيفرتون مهدد بخصم نقاط جديد.. وبيان رسمي يتهم رابطة الدوري الإنجليزي بالخلل القانوني

أصدر نادي إيفرتون بيانًا ينتقد من خلاله العيوب في قواعد رابطة الدوري الإنجليزي بعد أن تم الإعلان عن التحقيق معه مرة أخرى، وتهديده بخصم 6 نقاط إضافية من رصيده كعقوبة إن ثبتت الإدانة.

وكان إيفرتون قد تعرض بالفعل لخصم 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي إثر مخالفات مالية من مواسم سابقة.

وجاء بيان التوفيز كالتالي:

نادي إيفرتون علم بقرار رابطة الدوري الإنجليزي بتحويل مخالفة لقوانين الربح والاستدامة عن فترة التقييم المنتهية بنهاية موسم 2022-2023 إلى لجنة مستقلة للدوري.

الأمر يتعلق بفترة تغطي مواسم 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، وبالتالي يتضمن فترات مالية عن (2019-2020 و2020-2021 و2021-2022) التي عوقب عنها النادي بالفعل بخصم 10 نقاط، والنادي يستأنف ضد هذه العقوبة.

رابطة الدوري الإنجليزي لا تملك قواعد تمنع معاقبة النادي من التعرض لعقوبة أخرى عن مخالفات مزعومة عوقب عليها من قبل، عكس العديد من الجهات المنظمة، مثل رابطة الأندية الإنجليزية.

وبناء عليه وبسبب قرار رابطة الدوري بالتعامل مع تلك الأمور في نفس الموسم، فإن النادي يقف في وضع لا يسمح له سوى بتقديم حسابات قيمة الأسهم مقابل الأرباح، وهي القابلة للتغير تبعا لنتيجة الاستئناف.

النادي الآن يجب أن يدافع عن نفسه ضد شكوى أخرى من رابطة الدوري الإنجليزي تتضمن نفس الفترات التي عوقب عليها بالفعل، وقبل حتى أن يتم الاستماع إلى استئنافه. النادي يرى أن هذا ناتج عن خلل واضح في قواعد الدوري الإنجليزي.

إيفرتون يطمئن جماهيره أنه سيواصل الدفاع عن موقفه خلال الاستئناف الحالي وأمام أي لجنة أخرى في المستقبل إن لزم الأمر، وأن الأثر الواقع على الجماهير سيتم نقله خلال هذه العملية.