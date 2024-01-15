كرنفال أمم إفريقيا - أفضل لاعب شاب بالقارة رجل مباراة السنغال ضد جامبيا

الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:31

كتب : FilGoal

لامين كامارا - السنغال أمام جامبيا

تألق لامين كامارا لاعب منتخب السنغال الشاب مع الأسود بأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عقب تسجيل هدفين في المباراة الافتتاحية لحامل اللقب.

وتغلب منتخب السنغال على جامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية، سجل كامارا هدفين منهم.

وتوج كامارا بكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما الأخيرة والتي أقيمت في مصر قبل أن يبدأ مسيرته مع منتخب الكبار.

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وحصل كامارا على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا ضمن حفل جوائز كاف.

وتم حرمانه من المشاركة في كأس العالم للشباب بسبب قرار من ناديه الفرنسي.

معلومات أكثر عن اللاعب بكرنفال في الجول لإفريقيا (من هنا)

أرقام كامارا في مباراة جامبيا:

لعب: 90 دقيقة

سجل: 2

لمس الكرة: 60

دقة التمريرات: 45 من 50 بنسبة 90%

كرة طولية: 3 من 3 بنسبة 100%

تسديد على المرمى: 2

صراعات أرضية: 2 من 5

السنغال أمم إفريقيا ميتز لامين كامارا
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