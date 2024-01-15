أمم إفريقيا – مدرب جنوب إفريقيا: أريد التتويج مرة أخرى بالبطولة.. وهذا ما تحتاجه للفوز

شدد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أنه يريد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 مرة أخرى التي تقام نسختها الحالية في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب "بافانا بافانا" لمواجهة منافسه مالي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بروس للصحفيين: "كانت تجربة التتويج بكأس الأمم الإفريقية رائعة، إذ سألتني هل تريد أن تفعل ذلك مرة أخرى سأجيب نعم بالتأكيد".

مصر تعرفه جيدا كونه قاد الكاميرون للظفر باللقب في 2017 على حساب الفراعنة بعدما دخل الأسود للبطولة بمشاكل كبيرة كانت كفيلة بإبعادهم عن التنافس.

وأضاف "أتطلع إلى مباراة مالي والأجواء المحيطة بالمباريات وبالبطولة بشكل عام".

وتابع "كما ترون الجميع يريد إظهار أقصى كفاءة ممكنة، ولدى كل الفرق دوافع كبيرة لتحقيق النتائج".

وأنهى حديثه قائلا: "الحافز للفرق يجعل البطولة صعبة للغاية، للفوز تحتاج إلى أن تكون في القمة ذهنيا وأيضا الجودة، سنرى جودتنا في المستوى الأعلى في كرة القدم".

وكاد المدير الفني البلجيكي أن يتعرف على مصر عن قرب وتعرفه مصر أكثر، إذ كان مرشحا بقوة لتدريب الزمالك في أحد الفترات كما كشف هو في 2020 وأنه كان محبطا لفشل المفاوضات.

ويتواجد ناميبيا وتونس بجانب مالي وجنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة.