أمم إفريقيا – مدرب مالي: العالم يضحك على الكرة المالية.. ويجب احترامنا

يرى إريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي أن العالم يضحك على كرة القدم المالية ويكشف ما طلبه من لاعبيه.

ويستعد منتخب مالي لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفورا.

وقال شيل للصحفيين: "العالم يضحك على كرة القدم المالية، ولذلك طلبت من لاعبي فريقي التوقف عن إضحاكهم وإظهار هويتنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يهم ما سيحدث سواء فزنا أم لا، لكن من الآن فصاعدا عندما يواجه أي فريق منافسه مالي سيتعين عليه أن يحترمنا ويجب أن نحظى بذلك".

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم تحكيم مصري في مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا.

وسيحكم محمد عادل المباراة ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ويأتي أمين عمر كحكم رابع.

وحكم أمين عمر مباراة افتتاح البطولة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويتواجد سبعة حكام مصريين في أمم إفريقيا 2023 وهم كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة والتي سبق أن أعلنها اتحاد الكرة من قبل.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.