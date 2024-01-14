كأس آسيا - إيران تفوز على فلسطين في مباراة عدم الاحتفال
الأحد، 14 يناير 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
فاز منتخب إيران على منافسه فلسطين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.
شجاع خليل زاده
النادي : الأهلي
وسجل أهداف إيران كل من كريم أنساريفارد وشجاع خليل زاده ومهدي غايدي وساردار أزمون، بينما أحرز هدف فلسطين الوحيد تامر صيام.
ورفض زاده الاحتفال بهدفه في فلسطين احتراما لما يحدث من قصف في قطاع غزة.
وافتتح أنساريفارد بعد تسلم تمريرة من داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في مرمى فلسطين وسكنت الشباك في الدقيقة الثانية.
المنتخب الإيراني يهز شباك نظيره الفلسطيني مبكرا
#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/4tmu9SkFP9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
وضاعف زاده النتيجة الهدف الثاني في شباك رامي حمادة حارس مرمى فلسطين بعد عرضية من ضربة حرة إذ كان بدون رقابة وسدد الكرة بقدمه وسكنت الشباك.
الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/u4Z2AWbVdQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
وأضاف غايدي الهدف الثالث نتيجة تسديدة كرة أرضية زاحفة وسط أكثر من مدافع لفلسطين ولكن سكنت الشباك في الدقيقة 38.
الهدف الثالث للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/5InfL2siSA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
وقلص صيام النتيجة مع إيران في الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول بعد عرضية من ضربة حرة ووضعها رأسية سكنت الشباك.
الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في شباك المنتخب الإيراني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/JTn9YMpIwE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
وفي الدقيقة 55 أنهى أزمون أهداف إيران بعد عرضية وارتدت الكرة من دفاع فلسطين وقابلها أزمون بتسديدة في مرمى فلسطين.
الهدف الرابع للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/dX7ZA8cWIq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
بهذا الفوز حصل منتخب إيران على أول 3 نقاط من الجولة الأولى ويتصدر جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الإمارات، ويتذيل منتخب فلسطين المجموعة بدون نقاط وتأتي هونج كونج في المركز الثالث بدون رصيد.
video:1