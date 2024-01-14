كأس آسيا - إيران تفوز على فلسطين في مباراة عدم الاحتفال

فاز منتخب إيران على منافسه فلسطين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

وسجل أهداف إيران كل من كريم أنساريفارد وشجاع خليل زاده ومهدي غايدي وساردار أزمون، بينما أحرز هدف فلسطين الوحيد تامر صيام.

ورفض زاده الاحتفال بهدفه في فلسطين احتراما لما يحدث من قصف في قطاع غزة.

وافتتح أنساريفارد بعد تسلم تمريرة من داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في مرمى فلسطين وسكنت الشباك في الدقيقة الثانية.

وضاعف زاده النتيجة الهدف الثاني في شباك رامي حمادة حارس مرمى فلسطين بعد عرضية من ضربة حرة إذ كان بدون رقابة وسدد الكرة بقدمه وسكنت الشباك.

وأضاف غايدي الهدف الثالث نتيجة تسديدة كرة أرضية زاحفة وسط أكثر من مدافع لفلسطين ولكن سكنت الشباك في الدقيقة 38.

وقلص صيام النتيجة مع إيران في الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول بعد عرضية من ضربة حرة ووضعها رأسية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 55 أنهى أزمون أهداف إيران بعد عرضية وارتدت الكرة من دفاع فلسطين وقابلها أزمون بتسديدة في مرمى فلسطين.

بهذا الفوز حصل منتخب إيران على أول 3 نقاط من الجولة الأولى ويتصدر جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الإمارات، ويتذيل منتخب فلسطين المجموعة بدون نقاط وتأتي هونج كونج في المركز الثالث بدون رصيد.

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