أمم إفريقيا - على غانا الحذر.. مصر تبلغ النهائي حين تتعادل في الافتتاح ولكن

للمرة الثالثة فقط في تاريخ كأس أمم إفريقيا، تعادل منتخب مصر في المباراة الافتتاحية لمنافسات البطولة.

وجاء التعادل المفاجئ للفراعنة أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب مصر عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 2، بينما قلب منتخب موزمبيق الطاولة في الشوط الثاني.

وسجل ويتنيس جواو وسلسيو بواكي هدفي موزمبيق في الدقيقتين 55 و58، قبل أن يتعادل محمد صلاح في الرمق الأخير بركلة جزاء.

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وتستمر منافسات المجموعة بمواجهة غانا يوم الخميس 18 يناير، ثم كاب فيردي يوم الإثنين 22 يناير.

في المرتين السابقتين حين تعادل منتخب مصر في المباراة الافتتاحية، وصل إلى الدور النهائي، ولكن بطرق مختلفة.

المرة الأولى كانت في نسخة 1976 في إثيوبيا، حين تعادل الفراعنة مع غينيا بهدف لكل فريق، إذ تقدم طه بصري في الدقيقة 43، وتعادل بينجالي سيلا في الدقيقة التالية.

منتخب مصر احتل المركز الثاني وراء غينيا، وتأهل إلى الدور النهائي الذي أقيم بنظام المجموعة الواحدة.

ولكن في المجموعة النهائية أتت النتائج محبطة، حيث احتل الفراعنة المركز الرابع بعد 3 هزائم أمام المغرب وغينيا ونيجيريا.

أما المرة الثانية للمفارقة كانت غانا مع مصر في المجموعة، فهي نسخة 2017 التي شهدت نهاية افتتاحيتها المصرية بتعادل سلبي مع مالي.

بعد ذلك فازت مصر على أوغندا ثم غانا بنفس النتيجة 1-0 لتتأهل بالصدارة، وتلاقي المغرب في ربع النهائي وتفوز عليه بنفس النتيجة أيضًا.

وبعد التعادل 1-1 مع بوركينا فاسو بلغت مصر النهائي بركلات الترجيح، ولكن خسرته أمام الكاميرون 2-1.