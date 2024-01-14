أمم إفريقيا - كوكا: أهم شيء النهايات وننظر للكأس فقط

عبر أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، عن ضيقه بعد التعادل أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى، من كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وأوضح كوكا في تصريحات لبي ان سبورتس، عقب المباراة: "التعادل أمام موزمبيق لن يقلل من روحنا، سنركز في المباراة المقبلة ونحصل على صدارة المجموعة".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب غانا، وكاب فيردي بالإضافة إلى موزمبيق.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام غانا يوم الخميس 18 يناير، قبل ختام دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم الإثنين 22 يناير.

وأكمل كوكا: "كان أملنا الفوز بالمباراة، حضرنا جيدا للمباراة في البداية، ولكن للأسف لم نبدأ بأفضل شكل في الشوط الثاني".

واختتم كوكا: "يجب أن نرفع رؤوسنا وننظر للأمام، وأهم شيء النهايات وليس البدايات، أعيننا على الكأس فقط".

وأنهى المنتخب الشوط الأول متقدما بهدف لمصطفى محمد في الدقيقة الثانية، ولكن سجل منتخب موزمبيق هدفين في الدقيقتين 55، و58.

ونجح محمد صلاح في إدراك التعادل بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.